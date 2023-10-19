Neymar is always so unlucky with injury. Can’t catch a break can he? 🤕pic.twitter.com/Akf7jgAfh9 — 🐐 (@AIwaysRonaldo) October 18, 2023

世界盃南美洲區資格賽，巴西天才內馬（Neymar）18日對陣烏拉圭的比賽上和對方球員肢體對抗後受傷，最終被擔架送離球場。隨後希拉爾宣布內馬的左膝前十字韌帶和半月板撕裂，將會進行手術，本賽季提前報銷。

上半場巴西落後1分，進行至補時階段時，內馬和烏拉圭球員迪拉克魯茲（Nicolas De La Cruz）爭搶球，雖然巴西靠著犯規把球權要回，但踉蹌倒地的內馬可沒那麼幸運，他抱著左膝崩潰大喊，醫護人員觀察傷勢後，內馬最終只能帶著淚水離場。

烏拉圭憑藉努涅茲（Darwin Nunez）和迪拉克魯茲的進球，以2比0打敗巴西，但輸球事小，賽後卻傳來內馬韌帶撕裂的消息，恢復期至少6個月，由於沙烏地聯賽賽程到5月為止，也確定內馬賽季報銷，其實他才剛從2月腳踝傷勢後回歸，休養7個月才復出，本季聯賽仍在尋求狀態，出賽5場比賽踢進1球、進帳3助攻。

巴西這周兩場世界盃資格賽踢得確實相當悶，13日遭到南美弱旅1比1扳平，該場貢獻1助攻的內馬，還遭到主場球迷用裝滿爆米花的紙袋丟中頭部，讓內馬相當不滿，還要求巴西足協揪出並懲罰攻擊他的球迷，否則將不會出席與烏拉圭的比賽。