為了牽制大陸晶片業與高科技的發展，美國拜登政府周二加強制裁力道，除了擴大禁止AI晶片輸往大陸的範圍，還將大陸兩大GPU廠商列入實體清單，未來將難以取得美國技術與產品，此舉無疑是沉重打擊，專家也分析後續影響。

南華早報報導，壁仞科技（Biren）和摩爾線程智慧科技（Moore Thread）原先被視為大陸晶片業中，最有機會追上輝達與超微的IC設計大廠，吸引許多投資者加入，摩爾線程已經完成四輪募資，估值上看200億美元，壁仞科技則考慮今年在香港首次公開募股（IPO）掛牌。

如今，兩家公司都被列入實體清單，大陸神都科技研究院院長Zhang Xiaorong表示，「壁仞科技與摩爾線程將不得不解決需求大幅下降和技術發展放緩的問題，這可能會影響其業務正常運作。」

報導提到，為了生存，壁仞科技與摩爾線程必須加倍努力，在晶片製造工具與設備上尋求自給自足，IPG大陸首席經濟學家柏文喜提到，「面對供應鏈中斷、關鍵零件短缺及市場限制，他們必須使用替代方案來應對挑戰。」

壁仞科技與摩爾線程高層的背景有濃厚美國色彩，壁仞科技創辦人張文是哈佛大學法學博士，曾在聯合國與華爾街工作多年，摩爾線程則是由輝達前全球副總裁、大陸區經理張建中所創立。