系微表示，作為Arm SystemReady認證計畫合作夥伴及NVIDIA合作夥伴網路（NPN）的成員，系微與Arm及NVIDIA三方密切合作下，共創這項重要的里程碑，以確保推出搭載系微InsydeH2O產品的GH200 Grace Hopper超級晶片平台符合Arm SystemReady認證計畫中SystemReady SR-SIE規範項目所要求的Arm基礎系統架構（BSA）標準和伺服器基礎系統架構（SBSA）規範、基礎啟動需求（BBR）及基礎安全啟動機制（BBSR）。

Arm SystemReady SR代表一套標準規範的認證計畫，能夠實現基於Arm的設備與各種作業系統，包括Windows、Linux、VMware和BSD和虛擬機管理器（Hypervisor）之間的互操作性，以確保軟體層能夠無縫運行。意味伺服器製造商以取得SystemReady SR-SIE認證為基礎所設計之GH200 Grace Hopper超級晶片平台，能夠因此更專注於自身的附加價值，同時也受惠於更便捷使用該認證所提供既有軟體、成熟作業系統的全面生態系統，以及經過驗證的安全啟動和安全韌體更新功能，這些都是此認證系統所提供。