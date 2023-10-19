此外，華南銀積極推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」專案貸款，截至今年8月底對上述「投資台灣三大方案」核貸金額合計達1325億元居公股行庫第2名。此外，華南銀行更攜手台灣經濟研究院，共同協助中小企業逐步建立碳盤查與減碳能力，透過「中小企業淨零轉型診斷服務」，減少企業淨零轉型過程中不必要的支出浪費，並集合產官學以及銀行業融資的力量，共同努力建立淨零轉型生態圈。

華銀本周也宣布與土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、第一銀行及彰化銀行統籌主辦力積電(6770)新臺幣251億元聯貸案，該資金將作為力積電購置P5銅鑼廠及既有廠房機器設備和提升製程。

力積電為國內第三大晶圓代工廠，主要以先進記憶體、客製化邏輯積體電路與分離式元件的晶圓代工為服務主軸，從晶片設計、製造，到設備、產能分享，採用Open Foundry（開放晶圓代工平台）模式，提供不同客戶各種屬性的需求，目前生產基地有2座8吋及3座12吋晶圓廠，另於苗栗銅鑼正在新建之12吋晶圓廠也即將完工啟用。除此之外，力積電一直以來將低碳營運及綠能使用設定為營運的重要目標，對應本次聯貸案的ESG指標，透過節能減碳、提高水回收率及廢棄物再利用率等，真正落實綠色營運。