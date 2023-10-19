提到秋天美食，螃蟹絕對在許多老饕的必吃名單上，但食用時若能多注意小細節就能吃得更健康。對此，營養師高敏敏指出，螃蟹屬於低脂肪海鮮，但要小心蟹膏和蟹黃，特別美味外，也是膽固醇主要來源，建議可以嗑蟹腳就好，膽固醇含量相對較低且富含許多營養。另外，她還提到，蟹腮、蟹腸、蟹胃、蟹心等4部位，容易暗藏寄生蟲，務必剔除不吃。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，秋蟹可分沙公（公蟹）、沙蟹（母蟹）。前者腹部為尖三角形，滿肚是淡黃色蟹膏，口感吃起來黏密濃稠；後者交配過，腹部呈現較寬的半圓形，絨毛較為深長，滿腹有著橘黃色蟹黃，口感香甜、有顆粒感。

高敏敏接著提到，其實一隻螃蟹的熱量並不高，屬於低脂肪的海鮮，若以1隻5兩紅蟳為例，熱量僅約為152.5大卡，比較要注意的是膽固醇含量達370mg。她提醒，尤其要注意蟹膏及蟹黃，特別美味外，也是膽固醇主要來源。因為蟹膏、蟹黃是螃蟹的腺體、分泌物或卵，以及為了應付寒冬儲存的滿滿脂肪。

高敏敏建議心血管疾病者，每日膽固醇的攝入量應謹慎控制，若有高血壓、血脂異常、膽固醇偏高的人就要特別注意，不要一個人就嗑掉一整隻，尤其蟹膏、蟹黃部分淺嚐勿過量，大量食用恐讓膽固醇增高。

至於怎麼吃螃蟹較好？高敏敏說，可以嗑蟹腳就好，也很過癮，而每100克蟹腳熱量約為52大卡、膽固醇含量為108mg，相對對身體負擔較少，且含有豐富的鈣、磷、鋅、鐵、硒等礦物質及維生素A。

除此，高敏敏補充，吃螃蟹時，蟹腮、蟹腸、蟹胃、蟹心等4部位，容易暗藏寄生蟲，務必剔除不吃，這樣才能吃得安心又健康。