56歲女星馬妞（本名：馬維欣）過去與小生馮光榮有過5年婚姻，由於當年女方名氣大於男方，讓馮光榮不甘只被稱呼「馬妞老公」，傷了男人自尊，兩人漸行漸遠最後婚姻畫下句點。恢復單身後，馬妞近年勤賺錢工作，不僅開直播，還到遊覽車上賣內褲，或許因太過操勞，近年她惡疾纏身，幾天前還在直播中自曝摔跤，讓人擔心。

馬妞2002年與馮光榮離婚鬧得沸沸揚揚，馬妞透露當年她被診斷罹患子宮肌瘤，馮光榮不僅不心疼，還質疑她是否婚前亂搞，回憶兩人認識經過，馬妞說過去和馮光榮拍戲假戲真做，交往3個月閃婚，導致認識對方不夠深，婚後花了2年磨合，馮光榮不願意活在她名聲之下，不開心被稱呼馬妞老公，馬妞積極安排他到大陸工作，卻讓兩人爭執越來越多，最終決定離婚。

馬妞過去曾和馮光榮上張小燕節目和解。（圖／中時資料照片）

馬妞當年主持《新人歌唱排行榜》和《馬妞報報》走紅，後來挑戰餐飲業卻欠下千萬債務，她為還債什麼都做，還曾放下身段到遊覽車上叫賣內褲，卻被男乘客襲臀吃豆腐。操勞多年下來，馬妞不僅罹患類風濕性關節炎，還曾因為血壓飆到200，在家中昏倒。

馬妞在直播中自曝摔倒。（圖／翻攝自馬維欣臉書）

近年馬妞自曝得到紅斑性狼瘡和乾燥症，每天必須吃14種藥治病，每年還得接受標靶藥，一次費用超過7萬，乾燥症則是免疫細胞去打擊身體裡的水，導致全身乾、癢，又由於血液中缺鉀，因此必須靠打針補充鉀，否則有時候多說幾句話就會不自覺太喘，還有視力模糊喪失變焦，而前天她開直播，自曝出車門時暈眩症發作跌倒重摔，手臂痛了好幾天，引來許多粉絲留言慰問。