歌手張韶涵近年來將演藝事業重心移往大陸，近期更舉辦「寓言」巡迴演唱會；日前她無預警在社群發文透露，自己15歲的「狗女兒」過世，並向祂喊話：「若有來世願還能再幸福的跟你當家人」。

張韶涵在社群分享愛犬的照片，文中寫下：「已成為小天使妳，謝謝你15年的陪伴。一直以來你都是聰明又善解人意的孩子，以大姐姐的姿態照顧弟弟妹妹，他們受欺負你也會為他們打抱不平，該來的還是會來，也不得不去面對」。

她透露，愛犬在她出發到深圳演唱會前離世，讓她得以陪伴愛犬走完人生最後一程，「謝謝你還是這麼替媽媽著想 ，有時我覺得你就像人一樣那麼有靈性，感恩你一路健健康康的陪伴，可又這麼突然，安靜的離開，若有來世願還能再幸福的跟你當家人。我願是你愛過的唯一，永遠，在你心裡！」

貼文一出，不少粉絲湧入留言區替張韶涵打氣：「有緣一定會再相遇的」、「願今世圓滿，來世得樂」、「她很幸運有妳，會變成守護妳的天使」、「抱抱，十五年的點滴都是最美好的回憶，她在汪星也會健康快樂」、「當離別再一次來臨，親愛的不要傷心」。

事實上，這並非張韶涵第一次面臨愛犬的離開，2022年陪伴她18年的愛犬也離開了，當時她說道：「幫你處理後事時，聽到電話那頭出現的配套套餐費用，心裡面很衝擊，原來到終點出現的是一連串的數字。只有失去過的才會懂。我也不斷地提醒自己別等到快要失去了才懂得珍惜，人生這段旅程會在不斷失去中領悟。願我們都可以更加珍惜身邊人！」