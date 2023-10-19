桃園市環保局希望民眾以親子共學的方式進行環教繪本創作，藉此認識永續發展的觀念。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

為推廣永續發展目標、惜食行動等，桃園市環保局日前辦理112年度環境教育繪本創作徵件，希望透過環教繪本創作，激發民眾對環境保護的熱情，並透過親子共學的方式認識永續發展的觀念，第1名最高可獲得10萬元獎金，今天公布徵件結果。

環保局長陳世偉表示，今年作品內容豐富、面向多元，經過專業委員縝密的審查評選出「親子創作組」及「一般創作組」各組前3名、5件特殊優良獎及佳作14件等，總計有25件優秀作品，其中前3名得獎者分別可獲得10萬元、6萬元及2萬元，而佳作則有1000元。

陳世偉說，有的作品以擬人化來訴說氣候變遷、溫室效應帶來的影響，有的以桃園在地特色為背景進行創作，如埤塘、藻礁等、呼籲珍惜自然資源、動物保護等，每件作品都讓人印象深刻。今年親子創作組第1名由張珈銘、張立辰的《永遠的明年見~》獲得、一般創作組第1名由葉蘊儀的《小學生也能做到的SDGs：小行動，大永續》獲得。

陳世偉說明，作品《永遠的明年見～》以冬候鳥鳳頭潛鴨為主角，牠飛到桃園埤塘過冬並認識在地的生態特色以及環境保育，更與其他鳥類朋友們約定好明年要再來桃園埤塘相見。《小學生也能做到的SDGs：小行動，大永續》則以聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，透過淺顯易懂的方式敘述並以雙語呈現，讓讀者了解哪些可以簡單落實於日常生活當中，提升對SDGs的認識及應用。

另外，「氣候環境永續獎」由王利恆、劉安之、王世翼的《地球的呼喚：我們的氣候冒險》獲得、「在地惜食行動獎」由李允臻、曾姿瑜的《動物大作戰》獲得、「綠生活行動獎」由丁才傑的《冒險雞的勇敢旅程～拉拉山任務》獲得、「桃園埤塘文化獎」獎由高睿哲、張鄭主青的《天空下的珍珠》獲得及「探索環教場所獎」由張芸荃的《企鵝的煩惱》獲得。

桃園市辦理環境教育繪本創作徵件活動已邁向第9年，累積出版約70本繪本故事書，除了捐贈實體書至桃園市立圖書館外，另也有提供民眾自由借閱，此外還會製作成電子書上架到「桃園市環境教育全球資訊網」供民眾線上閱覽，而最新出版2022年作品的電子書已於今年6月上架，盼透過創作及閱讀不僅能提升環保意識，也可以培養環保行動，為環境永續做出貢獻。