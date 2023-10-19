澳洲國防部長馬勒斯昨天於首爾安全對話（SDD）開幕式致詞表示，當前面臨最嚴重的風險是大國衝突重新爆發，圍繞在美中競爭下的台灣衝突後果將非常嚴重。他呼籲各國盟友「不能成為被動的旁觀者」，應共同努力面對挑戰。

馬勒斯（Richard Marles）致詞時提及當前的俄烏戰爭及以巴衝突。他說，要面對後冷戰時代已經結束的現實，取而代之是各國之間的新衝突。這些衝突塑造新世代結構，例如俄羅斯入侵烏克蘭，不僅是出於征服鄰國渴望，更是它看到了利用武力改變國際秩序，以對自己有利。

馬勒斯表示，這就是為什麼澳洲與其他志同道合的夥伴支持烏克蘭的防衛工作，因為歐洲的戰爭意味著威懾的失敗，而「我們的工作是確保我們的區域不會經歷同樣的失敗」。

馬勒斯表示，身為國防領導人，有責任防止最壞的情況發生。面臨的最嚴重的風險是「我們有生之年大國衝突重新爆發」，「這在台灣議題上最為重要」。

馬勒斯說，澳洲對台灣最終地位的立場沒有改變，台灣的最終地位必須通過和平方式達成，符合兩岸人民的意願，而不是通過使用武力或脅迫。

馬勒斯說，然而，美中圍繞下的台灣衝突後果是如此嚴重，「我們不能成為被動的旁觀者」，必須共同努力應對充滿挑戰的新時期，並確保沒有國家認為衝突的好處可能大於後果。

馬勒斯說，沒有一個國家能夠單獨降低這個風險，需要加強合作，以加強支持集體安全和繁榮的規範和原則。