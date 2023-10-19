教育團體日前指出，不當黨產處理委員會進入新竹高中舉辦研習，立委擔心如此恐將政治紛爭帶入校園。教育部長潘文忠今(19)日澄清，相關活動不涉及行政中立，因此沒有政治介入校園等問題。

立法院今日舉行教育文化委員會，邀請教育部、黨產會等相關單位，針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。

潘文忠在接受媒體聯訪時表示，人權教育、國家轉型正義屬新課綱內的課程議題，日前新竹中學和黨產會合辦研習，活動以戲劇工作坊的呈現，目的在於讓教師了解人權議題。

潘文忠指出，黨產會是行政院依法設置的機關，合辦研習也是依學校規定、政策，為老師增能，所有人員均為自主參與，並不涉及行政中立等問題，更無關政治力介入校園。

國民黨立委萬美玲在質詢時提到，黨產會到校園辦理活動，引發老師不滿，背後動機可議，「這是政府帶頭違反行政中立，到底是誰先發起？是誰找誰？」

萬美玲也說，黨產會有一項不當黨產轉型正義議題的勞務採購案，採限制性招標，得標者為木有枝劇場工作室，新竹中學的這場活動是否屬於該標案欲辦理的活動？

黨產會主委林峯正則回應，標案都是按政府規定辦理，竹中辦理的工作坊確實是於該標案中。

萬美玲認為，既然新竹高中的研習活動由黨產會主導，代表必然有著政治進入校園的疑慮，建議未來如還有類似做法，必須先需跟教師溝通，也提醒教育部，教育資源有限，應該運用在家長、學生、教師身上。