特斯拉周三股價收跌4.78%，報242.68美元，盤後續跌4.24%，報232.40美元。

特斯拉第三季營收年增9%，為233.5億美元，低於市場預估的242億美元，並創下3年多來最疲弱的營收增長。

淨利年減43.9%，為18.5億美元。經調整後每股盈餘0.66美元，不及市場預期的0.73美元。

毛利率為17.9%，較去年同期尚未採取降價策略時的25.1%大幅下滑，也不及今年第二季的18.2%和市場預期的18.02%，並創下了4年多來新低。特斯拉表示，公司將繼續削減生產成本以提高利潤。

不過，特斯拉仍維持全年生產180萬輛車的生產目標不變，意味著降價確實有助於提振需求。

特斯拉並表示旗下銷售太陽能板和太陽能電池的能源業務以及服務業務合併總獲利超過5億美元，為公司整體獲利帶來顯著的貢獻。

儘管今年以來持續大幅降價重創利潤，但在AI熱潮帶動下，以及在經濟情勢不明之際，投資人押注特斯拉的表現可望優於競爭對手，並看好長期而言其自動駕駛軟體可望提升利潤，特斯拉今年來股價仍然上漲了一倍多。