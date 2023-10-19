電動車因全球升息緊縮衝擊持續顯現，以及各大品牌廠競爭推出新車款引爆殺價競爭壓力，為維護市佔帶頭殺價的Tesla，財報亦難逃影響，Tesla上季營收233.5億美元，季減6%，年增僅9%，不及市場預期240.6億美元，毛利率為17.9%，低於市場預期的18%和第2季的18.2%，營業淨利率僅剩7.6%，季減2個百分點，低於市場預期的9%。

就生產及交付來看，Tesla第3季汽車產量為43萬488輛，年增18%，第3季交付量為43萬5059輛，年增27%，低於第2季創紀錄的46萬6140輛，為一年以來首次出現較上季下滑，且低於市場預期。

若依業務來區分，汽車業務營收196.25億美元，年增5%；能源生?及儲存業務營收15.59億美元，年增40%；服務及其他營收21.66億美元，年增32%。

在獲利方面，歸屬於普通股股東的淨利為23.18億美元，年減37%，低於市場預期的25.6億美元，每股盈餘為0.66美元，亦低於市場預期的0.74美元。

17日Tesla受到美股重挫拖累，收盤股價下跌4.78%，以242.68美元作收，盤後股價又因財報不佳下跌逾10美元，跌幅逾4%。

貿聯-KY為Tesla線束供應商，受惠於車用線束出貨穩定，且HPC客戶出貨持續放量，今年第3季合併營收為131.16億元，季增0.86%，累計前9月合併營收為387.85億元，年減3.38%。

胡連第3季合併營收為18.78億元，季增19%，為今年單季新高，累計前3季合併營收為50.67億元，年增11.82%，由於毛利率回升，法人預估，胡連第3季獲利有機會較第2季倍數成長，全年營收可望上看70億元，再創歷年新高。