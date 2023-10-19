時序已進入秋季一段時間，天氣仍持續暖熱，氣象粉專指出，今年聖嬰現象銳不可擋，預計冬天會發展得很強烈，暖冬機率高；縱使有幾波寒冷空氣南下，不過整體氣溫較氣候平均值有偏高趨勢。

氣象粉專「林老師氣象站」表示，今年迄今越來越多證據顯示，聖嬰現象已經是銳不可擋；它不但記錄了赤道太平洋海域海溫的變化，也對世界各地的天氣模式產生相當程度的影響。

粉專表示，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的研究也指出，今年聖嬰現象從6月開始，預計冬天會發展得很強烈，至少持續到明年春初。西太平洋海域的海溫將會持續偏低，對應在菲島東方或東北方外海附近，常常會產生一個反氣旋環流，這個反氣旋環流會減弱來自大陸東南沿海準備南下的東北風，使得北方寒冷空氣較不易向南傳遞。

根據過去氣候歷史事件資料顯示，在這種環境條件下，當年台灣冬天偏暖的機率就會提高；也就是說，今年冬天縱使偶有幾波寒冷空氣南侵，但整個氣溫較氣候平均值相對偏高。