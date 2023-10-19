一位女網友分享，她是公司的人資，近日招募進來一位新人，只做半天就離職，離開前還要求公司要記得給他這半天的薪水，結果一周後又打電話來應徵，奇葩行為讓原PO超傻眼，引起網友熱烈討論，不少人資留言+1，大嘆現在超多奇葩。

一名女網友近日在臉書社團《爆料公社》上發文分享，她在某公司擔任人資，公司上周來了一位新人，結果那位新人只做半天就提離職，還要求公司給她半天的薪水，老闆聽完懶得廢話，直接放對方走，並告訴她把該給對方的薪水算一算，下個月發薪日轉給那位只做了半天的奇葩新人。

女網友表示，最扯的是，這位新人離職一周以後，竟然又打電話來應徵，她起初沒認出來，便告訴對方公司仍有在徵人，請直接到辦公室投履歷面試，結果下秒對方直接說「我上周有去做過！」疑似是想省掉再度面試的流程，讓她忍不住驚呼「那你不用來了！」也忍不住感嘆，現在的勞基法對資方真的太不友善！

貼文引起網友討論，不少人資大吐苦水喊＋1，「現在勞基法，大概好好工作的人更累，總有些老鼠屎來做個半天、一天就不做了，然後過幾個月又想來了」、「我們也有遇過那種來應徵，叫她來上班結果沒來上班，然後過一陣子又來投履歷的，超奇葩」。

另有網友則說，現在有很多不想努力工作的奇葩，就會藉著勞基法的漏洞這樣玩，因為根據《勞基法實施細則第9條》規定，勞動契約終止的時候，雇主應立即結清工資給付勞工。而職訓局也強調，勞工即使在試用期也應受到保障，就算只有工作1天，雇主也應該要給付當日的薪資。