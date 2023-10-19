林男公司員工辦理繳納事宜（台北分署提供）

曾參選立委、IC電子業聞人、被台北國稅局列為第87名「欠稅大戶」的林姓男子，因2010年出售多筆汐止區不動產，積欠綜合所得稅及罰鍰共計3072萬餘元，行政執行署台北分署17日訊問後，認為林疑匿資產，將林男留置，準備聲請管收後，林為免牢獄之災，通知人在英國的前妻，前妻火速越洋調度資金300萬元繳納，餘額辦理分期，才讓林男免遭管收命運。

台北分署表示，林男自美國矽谷返台定居後，經營IC電子零組件代理公司，為業界聞人，曾參選立法委員，他因2010年出售多筆汐止區不動產，台北市國稅局自2015年9月起陸續通知林男繳稅，但林男置之不理，國稅局遂移送台北分署執行。

台北分署查出，林男得知國稅局追稅時，仍將其銀行帳戶巨額存款提領或轉匯至其所投資經營的公司、前妻及友人帳戶，台北分署雖核發禁止命令，仍以經營公司招待客戶為由，屢次從事違反禁止命令，進行豪奢消費。因此台北分署核發限期履行命令，命令林男17日上午到台北分署履行或提供擔保。

林男雖就匯款及奢侈消費等行為提出解釋，且揚言已談妥生意，可以取得美國上市公司股票，用來清償欠稅，請求分署給予時間，但執行官發現林男未提出任何具體清償計畫，根本是空言，遂依法留置，並準備向台北地院聲請管收。

林男見狀，為免牢獄之災，隨即稱病不能被管收，表示患有心肌梗塞及高血壓，身體常感不適，絕非有意欠繳稅款，並火速聯繫遠在英國陪伴女兒的前妻越洋調度資金。

林男前妻轉請友人匯款300萬元至林男帳戶，林男公司員工與台北分署人員趕赴銀行提領300萬元轉匯國庫，其餘款項並則分23期繳納，台北分署經國稅局同意分期繳納後，同意釋放林男。