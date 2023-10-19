「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨黨工許哲賓自導自演，兩人因有滅證、串證之虞，且疑有未知共犯，遭桃園地院裁定羈押，檢警查出，許哲賓的手機及筆電裡，竟有超過一千組以上的臉書帳號，懷疑許至少是中層級以上的網軍頭；對此，民進黨立委吳思瑤表示，所以林北好油事件就更不單純了，「自導自演」的不只是林北好油，而可能是國民黨。

吳思瑤指出，因為檢調認為，「可能是許哲賓接受命令或收到委託後，找來其他幫手擔任下線，由他發令指揮對特定活動或事件，進行護航甚至干擾攻擊。」如果這樣，一群國民黨人出面力挺林北好油，就不是翻車而已，根本是同夥、是共犯，當時高調開記者會要求賴清德約束網軍的台北市議員張斯綱，是不是應該要求國民黨好好約束自家內部的「許哲賓們」。

民進黨立委林楚茵表示，好油事件國民黨不是跟風翻車，國民黨就是網軍產地，國民黨的政策會黨工不研究政策，工作被檢調認證就是「養臉書帳號」，黨主席朱立倫是默許還是幕後黑手？曾經也出來聲援好油的侯友宜，不要以為逃避不出聲就可以閃躲責任，放任好油聯手許哲賓惡意操作風向，侯友宜不是翻車，是整起事件的共犯。

林楚茵提到，許哲賓的公關公司歐絡因的董監事名單，有多個國民黨黨工，甚至出現朱立倫辦公室主任，代表網軍系統與國民黨公職根本密不可分，網軍與他們的產地就在國民黨， 就是訓練與召喚出網軍怪獸的幕後影武者。

林楚茵說，這次的好油事件，連檢方都研判「可能許哲賓是在接受命令或收到委託後，由他發令指揮對特定活動或事件，進行護航甚至干擾攻擊。」朱立倫、侯友宜必須出來面對，對大眾好好說清楚講明白。