立法院內政委員會今舉辦「從警察法及地方制度法修法，看提升警消機關地位，以及強化警消體系尊重人權文化」公聽會，針對現行警察、消防、移民、國安、調查等等機關，是否應整合升格為國土安全部或警政總署？對此，國民黨立委游毓蘭指出，警察的業務包山包海，但警消永遠都像小媳婦是三級機關，應該整合變成第二大部會。

內政部警政署表示，政府於80年代研議成立行政院警政總署，或合併原行政院海岸巡防署、內政部消防署與警政署成立公共安全部，配合中央政府組織改造，擬具「內政部警政署組織法」草案經內政部及行政院審議，並經立法院審查三讀通過，自2014年1月1日施行迄今，警政署機關組設的定位及名稱，均由現行中央政府組織改造既定政策，未來是否調整，配合政府政策審慎研議。

游毓蘭指出，警察應該要有法律授權才有執法依據，但台灣執法的消防和警察都不是這樣，業務複雜程度遠超過世界各國警消，任務包山包海，各部會也很習慣把法定權責丟給警察，包含連今年外交部領事事務局領取護照的人太多也要警察來支援，她呼籲，警察法一定要修法。

游毓蘭表示，內政部警政署主張協助偵察修正為預防制止與調查犯罪，法務部卻抵死不從，希望都不要改，因為他們現在很方便，有調度司法警察條例，還有獎懲權，警政署想要修警察法，但法務部還是習慣於從1945年到現在的法規，但明明法務部有科技監控中心，院檢也可以用註銷護照來防逃，就是因為警察好用。

游毓蘭說，過去這段時間甚至把警察當成第二陸軍，要成立保八，並開始對保二擴編訓練，如果要警察包山包海，應該要像美國一樣，在九一一事件後，整合起來變成國土安全署成為第二大部會，不要讓警察和消防永遠都像小媳婦是三級機關，既然要如此，就讓他們去做，警察最可悲是沒有人權，有任何事件都懲處。