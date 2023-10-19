一名家住新北市的胡姓男子，昨(18日)帶著女友南下台中吃燒肉，接著投宿知名汽車旅館，未料退房後，在摩鐵前遭一名何姓男子當街攔車連開兩槍，子彈貫穿車身後擊中胡男的右腳踝及左膝。胡男不敢報案，竟帶傷忍痛衝回新北市就醫。警方事後查出胡男身分，發現竟然是號稱「三峽小霸王」的竹聯明仁會三峽分會大哥。

據了解，胡男與何嫌都在新北地區活動，2人之前因汽車有糾紛，何嫌曾向胡男借車卻撞壞，胡向何索討10萬元修車費，何卻僅還6萬元，胡男找人揍何一頓，何心生不滿，昨天掌握胡男在台中的行蹤後租車南下埋伏。

台中警方調查，胡男與游女是男女朋友，昨天凌晨到北屯吃燒肉，再入住西屯某汽車旅館，游女將相關內容放上IG限時動態，何男掌握兩人行蹤後，臨時起意租車帶著作案槍枝南下，凌晨5點就埋伏在汽車旅館外，待下午何男載女友出門，胡立即驅車上前追撞何男駕駛的白車，隨後朝駕駛座車門開2槍，命中胡男右腳踝跟左膝。

警方指出，胡男中槍疑對台中不熟，未立即就醫，而是立即驅車北上，但因傷口痛到受不了，找朋友到關西休息站載他返回新北市板橋亞東醫院就醫。

台中市警察局長李文章今天親自在破案記者會上說明並強調，犯罪零容忍，盧市長也明確指示「發生重大刑案，不僅必破，而且要快破」，昨天本案發生後，台中市警方在8小時內，查明犯罪嫌疑人和被害人身分以及相關作案情形，也特別感謝新北市政府警察局，將投案何姓犯嫌作案槍枝及11發子彈移交本局帶回歸案，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。