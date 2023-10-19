白宮表示，美國總統拜登明天將在黃金時段發表演說，談及以色列與哈瑪斯的衝突和俄羅斯入侵烏克蘭。同時，他準備要求國會通過1000億美元的聯合法案，預計包含對台灣的支援。

法新社報導，拜登將於明天晚間8時（台灣時間20日上午8時）在橢圓形辦公室發表演說。美國總統在國家處於關鍵時刻之際，一向都會在此向全國人民發表談話。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說：「明天，總統拜登將向全國發表演說，針對哈瑪斯（Hamas）對以色列發動的恐怖攻擊，以及俄羅斯正在對烏克蘭進行的殘暴戰爭，說明美國做出的回應。」

以色列本月7日遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）攻擊，拜登今天訪問以色列展現美國的聲援；同時，他準備要求國會通過1000億美元的聯合法案，其中包括對台灣、烏克蘭、以色列和美國南部邊界提供的資金。

民主黨籍的拜登今天在特拉維夫（Tel Aviv）說，他本週晚些時候將要求國會「對以色列國防提供前所未見的支援方案」。

美國國會已因眾議院議長懸缺兩個多星期而停擺。強硬派共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）角逐議長，今天第2輪投票依然失利，且反對票數由20增至22。

然而，這項法案目的在繞過國會的混亂局面，將數週來為基輔尋求額外金援的民主黨人和希望把資金挹注在加強管制美墨邊界的共和黨人團結起來。美國對台灣的援助也預計將出現在法案中。

儘管白宮已警告若國會擋下新資金，經費將在數個月內用罄，拜登最近仍與關鍵盟友通話，向他們保證美國將持續對烏克蘭提供軍援。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月訪問美國國會，試圖說服共和黨人持續提供援助，協助烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵。

美聯社報導，4名知情人士透露，白宮向國會議員表示，正在考慮要求撥出900億到1000億美元資金，用於以巴和俄烏這兩場戰爭以及面臨中國威脅的台灣上。

另一名熟知拜登政府要求內容的消息人士說，向國會提出的要求將涵蓋一年。由於請求的資金金額尚未敲定，他們未獲授權公開討論此事，因此要求匿名。

白宮最快將在本週正式提出外國戰爭援助請求。雖然國會幾乎一致支持以色列，但如果這是民主黨政府所提的要求，這套規模1000億美元的方案可能面臨重大障礙，因為一些共和黨人不願將援以與援烏資金綁在一起。

此外，自共和黨人兩週前出人意料罷黜議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以來，聯邦眾議院一直處於混亂狀態，導致現在無法通過法案。

一名知情人士今天告訴路透社，拜登政府最快將於20日向國會提出增加支出要求，正在考慮向烏克蘭提供600億美元援助，並向以色列提供100億美元援助。

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）強烈支持將援以、援烏和援台資金一起打包，但表示必須採取額外措施協助控制美國邊界的移民。