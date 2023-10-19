關於藍白合，民眾黨主張全民調，國民黨則主張民主初選。對此，資深媒體人黃暐瀚提出藍營在這波操作的三點誤判，並認為越不比民調，國民黨總統參選人侯友宜的民調恐越來越低。

黃暐瀚今（19）日在臉書指出，藍營這波操作可見三大誤判，首先是誤判民眾的接受度，國民黨過去從未使用「民主初選」決定參選人，這次的立委、侯郭等都用了民調，唯獨對柯文哲稱「民調不可信」，該論述基礎薄弱、自打自臉、說服不了一般選民。

第二、誤判民眾黨「非合不可」的必要性。黃暐瀚認為，坊間主流意見是藍白不合，誰都別想贏，但藍營「輸不起」，白營「不怕輸」，因輸了總統，民眾黨還有立委，若「關鍵少數」立委達標，未來立法院長、重大法案預算，都有民眾黨說話的空間。

第三、誤判「質疑民調」對侯友宜造成的傷害。黃暐瀚指，藍營的侯友宜曾靠著民調領先擊退郭台銘，五個月後，卻主張「民調不可信、初選防灌票」，各立委參選人當初初選過關的基礎，是否瞬間也跟著心虛？

黃暐瀚最後表示，各大民調公司不會因為國民黨與侯辦的堅持，就不再進行民調，不管侯柯合不合，民調還是會繼續，「侯友宜怕做民調，反而會讓他民調，越來越低」。