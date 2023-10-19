46歲侯怡君2年前證實早在2018年就和情纏20年的蕭大陸結婚，婚後侯怡君積極拚生，但暫時沒有好消息，昨(18日)她曬出30箱礦泉水排在牆邊的壯觀照片，自曝因為訂了太多箱水，只好自己一人從一樓大廳搬回家裡，尹昭德讚她太強，她回應：「沒辦法，總不能堆在大廳影響住戶，等到我老公回來都半夜了，他很辛苦，我能做盡量囉！」

侯怡君昨發文寫下：「獨自一人，30幾箱礦泉水，一樓大廳搬到家裡，一箱一箱搬，一箱一箱疊，真是佩服自己」，最後更笑說別惹女人，尤其是有在運動的女人，唐從聖問她：「請問您有在接case嗎？」她回：「有歐，按人頭計算，傷殘死亡費用另計。」馬國畢虧要她明天再搬回一樓大廳，她則沒好氣地說：「你來你來」。

侯怡君與蕭大陸2018年登記結婚。（圖／翻攝自侯怡君的家臉書）

侯怡君更自嘲當作重訓，一箱大概18公斤，「平均2個月鍛鍊一次吧」，另有網友問：「好厲害喔，妳老公呢？」，她則回應：「努力賺錢ㄚ」。而侯怡君今年5月罕見發文坦言到了這個年紀，最希望另一半給她高潮，並笑說自己沒有不幸福，只是老女人的牢騷，一度引來網友熱議。

侯怡君回應。（圖／翻攝自侯怡君的家臉書）

當時侯怡君表示，人生過了快一半，最希望另一半給的東西答第一是高潮，其次是關心、關愛，若都沒有也沒關係，請尊重她，並坦言若遇到婚變也會很坦然，「如果你要離開，好的沒問題，留下買路財」。而她平時愛運動，曾被路人大媽偶遇，對方覺得她很像侯怡君，但又不確定，侯怡君則說：「謝謝大姐，我快50歲了，跟侯怡君一樣老囉！」更笑說：「我大媽我驕傲」。