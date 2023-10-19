佳辰爆料團員秘辛。（MyVideo提供）

最強男團Ozone的6位成員佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言在《Ozone夏日青春冒險》不計形象的展現，讓歌迷們都相當期待節目的播出。近日6人爆料成員間私下不為人知的一面，吐露最真實的心聲。

祖安被爆料不愛洗澡。（MyVideo提供）

當被問到誰衛生習慣最差？「佳周CP」的佳辰、祖安立刻窩裡反，佳辰大爆祖安不洗澡：「我拍團綜的時候常跟祖安睡一起，他有時候會懶得洗澡！」祖安急忙澄清：「我有洗啦！我每天回家都有洗。」其他成員接著補槍吐槽：「他比較晚洗啦，晚到變早上這樣。」

文廷被點名偶包最重。（MyVideo提供）

誰最有偶包？佳辰點名是文廷，並說：「文廷他很喜歡自己躲廁所拍抖音，被我們發現後，我們就會拿這件事情笑他。」至於誰最容易丟失偶包？全員都指向哲言，哲言也笑說：「我跟煥鈞應該勢均力敵，我們兩個玩遊戲會不顧一切，不在乎輸贏，幽默、好玩為主，但也因為常常破壞規則，被經紀人罵。」

煥鈞玩遊戲時，總會不計形象。（MyVideo提供）

哲言是團裡公認的闖禍大王。（MyVideo提供）

而誰是闖禍大王？佳辰秒選哲言，他透露，因為哲言除了總是破壞規則，還會慫恿大家一起，「但這樣的好處是，我們一起調皮的話，就是哲言被罵。」哲言委屈表示，最近連佳辰、文廷都開始亂講話，害得經紀人第一時間就把矛頭指向他，「哲言，你不要帶壞他們好不好」，闖禍形象讓他無辜中槍。

子翔為隊內團寵，甚至有小公主稱號。（MyVideo提供）

誰體力最差？眾人都認為是子翔，「他太熱會中暑，太冷會發燒，肚子餓會擺臭臉，什麼都好又會覺得無聊，就是個難伺候的人啦！」哲言更封他是「小公主」。子翔同時也是團內公認最需要被照顧的人，而他本人也很享受被大家照顧，樂當團寵，坐實「小公主」名號。

《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首檔團體實境綜藝，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。該節目由寬想國際娛樂與台灣索尼音樂出品，將於影音平台MyVideo獨家首播，本周五（20日）起晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。