高雄大貨車「酒駕肇逃」自撞護欄翻車，駕駛受困遭「甕中捉鱉」。(葉庭欣/翻攝)

高雄大貨車「酒駕肇逃」自撞護欄翻車，駕駛受困遭「甕中捉鱉」。(葉庭欣/翻攝)

高雄大貨車「酒駕肇逃」自撞護欄翻車 駕駛受困遭「甕中捉鱉」

高雄一名劉姓男子今（19日）凌晨酒後駕駛大貨車，於鳳山區南華、和成路口，與一輛自小貨車發生擦撞後，往國道一號南下方向逃逸，鳳山警方一路鳴笛攔查至金福路匝道口，劉男疑似車速過快，擦撞護欄後翻車受困，經破窗救出酒測值超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，劉姓男子（35歲）18日晚間11時，與友人於鳳山區熱炒店喝了7、8瓶啤酒，酒後駕駛大貨車上路，並於19日凌晨0時50分許，在鳳山區南華、和成路口與一輛自小貨車擦撞後往國道一號（南下）逃逸。

鳳山警分局南成派出所員警騎乘巡邏車行經鳳山區南華、和成路口，發現劉男肇事逃逸，警方鳴笛警示燈攔查不停，一路尾隨同時通報線上警網攔查，並至國道一號往金福路閘道口，劉男駕車疑似車速過快、轉彎時重心不穩擦撞護欄導致翻車，車上所載物品掉落於地上。

經員警通知119到場破窗，劉男無受傷、許姓乘客（22歲）手部輕傷送至小港醫院治療，經員警現場對劉男實施酒測，酒測值超過法定標準值，全案依公共危險移送高雄地檢署偵辦。

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