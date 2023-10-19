基本工資審議會日前拍板明年基本工資，從現行基本工資每月的每月2萬6400元，時薪176元，調整至明年的月薪2萬7470元、時薪183元，勞動部近日也修正勞工保險、就業保險、職災保險及勞工退休金分級表，勞保調整影響308萬人、勞保基金收入增加約43億元。

配合基本工資調整，勞動部近日接連公告勞工保險投保薪資分級表修正、勞工退休金月提繳分級表、職業災害保險投保薪資分級表並把第一級調整至2萬7470元，據統計，勞工保險調整影響308萬人、就業保險影響119萬人、職災保險影響418萬人、勞工退休金則影響131萬人，其中勞保收入年增加43億元、就業保險增加1.5億元、職災保險增加1.1億元、勞工退休金則約增加10億元收入。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，雖然明年1月1日基本工資才生效，但在職業工會投保的勞工可以預繳3個月或6個月的保費，因此才會現在就公布。

依勞保條例規定，目前勞工保險普通事故費率為11％、將逐年調整12％，就業保險費率為1％，職業災害平均保險費率為0.20％，2025年後再依精算結果調整費率，至於勞退部分，雇主則要為受僱勞工提繳不低於6％的新制勞工退休金。