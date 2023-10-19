台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，近期總經面雜音增多，包括：輝達晶片禁止出口中國、中東戰事擴大；FED政策陷兩難，升息循環尚未結束；2024年FED可能降息幅度低於預期；美國10年債殖利率再度上揚，美元指數來到106以上等，導致美股陷入弱勢整理格局，台股亦跟著修正，月線及半年線皆失守。展望後市，就基本面來看，第3季財報靠匯率貶值挹注不致太差，第4季展望可望更佳，尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發期，以及記憶體現貨價應持續反彈，分析師普遍預估下半年將優於上半年，2024年上市櫃公司的獲利年增率將顯著成長，近期的大幅回檔提供良好買點。

此外，台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，後市需留意的變數為：台幣自7月中旬以來已貶值3.5％，若此波由日圓帶動亞幣競貶的趨勢未變，外資恐將持續賣超台股；反之，一旦台幣止貶，外資亦將反手轉為買超。雖然台股後市仍不看淡，但在上半年波段漲多，以及對2023年經濟衰退恐懼下，預期短線波動度大增，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，逢低布局，以掌握後市的爆發力漲升行情。