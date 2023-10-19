馬來西亞音樂製作人張文輝以一首〈我們一家都是人〉爆紅；然而，今19日卻傳出，他在打桌球時突然昏迷倒下，當場猝死，在經搶救後仍回天乏術，享年51歲；對此，他的好友洪瑞醛也悲痛證實。

根據《中國報》報導，張文輝傳出在打桌球的途中昏迷倒下，送醫搶救不治，震驚演藝圈，好友洪瑞醛事後也證實：「剛剛收到非常心痛的消息，我們的好朋友張文輝今天早上走了......啊！淚水忍不住在大雨中流下來。阿輝啊！我們還有要錄的方言專輯還沒開工啊！」據悉，張文輝的的靈堂已設置完畢，將於22日出殯。

洪瑞醛（右）悲痛證實張文輝（左）的死訊。（圖／翻攝自臉書）

此外，導演張吉安也曬出與張文輝生前的對話，截圖中張文輝向他提出邀請，「張同鄉，如果我們再做非一般方言3，你有興趣參與嗎？」怎料，這句話竟成了兩人最後的道別，「已經答應你了，歌詞也寫一半了......輝兄，一路走好」。

事實上，馬來西亞演藝圈這一個多月來，先是51歲資深演員張詠華上個月27日爬山期間心臟病發，緊急送醫後不治，另一女星曾若冰也突心臟驟停，搶救2天後回天乏術，享年36歲，如今再傳出噩耗，令外界悲慟不已。