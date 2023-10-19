國民黨昨(18日)指控民進黨現任立委張廖萬堅的東海大學EMBA高階管理碩士班論文，涉及抄襲。張廖萬堅為此在臉書澄清並指出，國民黨為選舉以炒冷飯的方式再次操弄、一再造謠，絕無抄襲情事。對此，國民黨台中市立委參選人廖偉翔昨晚在臉書批，「你當年汙衊管仲閔論文抄襲 ，才是真真切切的抹黑」。

國民黨昨披露，張廖萬堅經修改過的論文，跑完論文相似度比對系統，發現論文相似26％，數字超過東海大學EMBA白紙黑字的畢業門檻相似不得超過20％，違反東海大學學位考試條款。張廖萬堅對此在臉書表示，論文問題他過去已多次澄清，很遺憾國民黨為選舉再炒冷飯操弄、造謠。

針對張廖萬堅的說法，廖偉翔在臉書批，2018年張廖萬堅爆料管仲閔抄襲被澄清打臉後，還被網友抓出來自己的論文才是真抄襲，如果真的清清白白，當年為什麼要保留法律追訴權？就讓法律還你一個清白才對，且民黨的質疑有理有據，並不是空穴來風。

廖偉翔也認為，民進黨從前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦 、立委蔡適應等人屢屢被爆抄襲，宛然成立抄襲國家隊，民進黨總統參選人賴清德當黨主席後第一項改革就說要「徹底解決學倫問題」，但光是今天，就有張宏陸、張廖萬堅兩位「新成員」被爆料抄襲，顯見事情根本沒有解決，完全打臉賴清德的政見。

因此，廖偉翔二問民進黨，第一，請問賴副總統，如果您連自己的黨內候選人都管理不善，人民如何期待你能管理國家？第二，再問張廖萬堅及張宏陸委員：若指控屬實，兩位會像陳歐珀委員一樣，退選戰清白嗎？