台中市議員劉士州今天詢問市長盧秀燕市府是否有發放韓國試劑，後續如何處理？（張亦惠攝）

國民黨立委王鴻薇17日開記者會質疑衛福部去年花4.7億採購530萬劑韓國快篩試劑，但卻無法有效偵測病毒，且有部分流入市面。台中市長盧秀燕今天表示，中央配給衛生局及市府自購的皆無韓國系統，呼籲民眾拿到韓國篩劑，可以直接跟衛生局聯絡換快篩，不用等中央。

森昌公司、嘉碩公司從韓國輸入約532萬劑家用快篩，去年8月食藥署發現這些試劑屬於不良醫材，森昌交貨30萬劑已使用完畢、嘉碩部分則交貨502萬劑、已使用133萬劑。台中市議員劉士州今天詢問市長盧秀燕市府是否有發放韓國試劑，後續如何處理？

盧秀燕表示，消息出來後，市府有清查，若是中央配發給衛生局或市府自購的都沒有韓國系統，但由中央直撥給長照系統或原住民區域的目前還在清查中。盧秀燕強調，快篩是去年就進來的，民眾現在可能還持有篩劑，若民眾有拿到這兩家公司進口的韓國篩劑，可以拿到衛生局換新的篩劑。