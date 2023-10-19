埃及今天宣布將讓人道援助「持續」經由拉法關卡（Rafah crossing）運至加薩走廊，目前有數以百計援助卡車正在這個遭以色列砲擊的飛地出入口等待。

綜合法新社和路透社報導，埃及總統發言人法米（Ahmed Fahmy）聲明指出，「埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和美國總統拜登已達成共識，將經拉法關卡持續向加薩走廊（Gaza Strip）提供人道援助」，但未提供開放關卡的確切日期。

美國指出，埃及已同意重啟與加薩走廊的過境關卡，允許人道援助送到巴勒斯坦人手中。

加薩的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）昨晚發生爆炸後，這個地區依舊動盪不安。巴勒斯坦官員表示這家醫院遭以色列空襲，造成471人喪生。

以色列和美國指出，這起醫院爆炸案是因反以色列的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）武裝分子在加薩發射火箭失敗所致。

以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）在社群媒體平台X表示，這家醫院「顯然有數十人遇害」。人數低於巴勒斯坦官員所稱許多。

這起醫院爆炸案引發公憤，以色列占領的巴勒斯坦約旦河西岸、伊朗、約旦、黎巴嫩、突尼西亞等地紛紛爆發示威抗議。

巴勒斯坦官員指出，抗議期間，以色列部隊在約旦河西岸開槍擊斃2名巴勒斯坦青少年；電視影片顯示，黎巴嫩安全部隊朝在美國大使館附近丟擲物品的抗議群眾發射催淚瓦斯和水砲。

白宮指出，拜登預定美東時間19日晚間8時（台北時間20日上午8時）就哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列和俄烏戰爭發表談話，當天，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將訪問以色列。

在拜登訪問中東期間，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，以色列將讓食物、水和藥物經由埃及送抵加薩南部。

拜登面臨國際施加的沉重壓力，要求讓以色列承諾緩解這個狹小、人口稠密飛地的平民困境。拜登矢言提供1億美元援助加薩和約旦河西岸的平民。

以色列重申，在哈瑪斯釋放7日越界突襲綁架的約200名人質前，不會同意經以色列關卡提供援助。武裝分子當天攻擊以色列時殺害約1400人。

加薩衛生當局表示，以色列自7日以來對加薩發動空襲，已造成3478名巴勒斯坦人喪生和1萬2065人受傷。