捲入2020年總統大選的王立強「假共諜」案，被迫滯台長達1432天的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，在洗錢案獲判無罪確定，於昨（18）日返港，而前香港《蘋果日報》總編輯羅偉光也發表聲明，針對當年《蘋果》發表未經查證的不實新聞，對向心夫婦致歉。

羅偉光是在17日透過香港《明報》發表道歉聲明，全文如下：

「本人羅偉光，曾任《蘋果日報》總編輯直至2021年6月18日。本人現就《蘋果日報》及／或《香港蘋果日報》Facebook專頁，於2019年11月23日至2019年12月7日期間刊載涉及香港上市公司中國創新投資有限公司、該公司董事局主席、執行董事兼行政總裁向心先生、向心先生替任董事及太太龔青女士及中國趨勢控股有限公司的不實報導及／或文章作出如下聲明：

本人聲明，就上述有關報導及／或文章聲稱向心先生及龔青女士是中國情報人員或中國特工，受命於中國共產黨、中國人民解放軍及／或中國人民解放軍總參謀部的意願和指示行事，中國創新及中國趨勢兩家公司則是情報機構，此等內容完全不正確及嚴重失實，本人、《蘋果日報》及／或《香港蘋果日報》Facebook專頁並無就該等內容事先作出任何求證、調查或引證。

因此本人為以上完全不正確及嚴重失實的報導內容僅此向上述公司、向心先生及龔青女士致歉，並承諾不再直接及／或間接及／或透過及／或指示任何人士或機構發布有關或類似的內容。」

向心夫婦被控間諜案，起因是自稱共諜的王立強2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心夫婦指示，在台從事情報工作介入總統大選。當時人在台灣旅遊的向心夫婦，隔日便遭北檢依違反《國安法》限制出境、出海，北檢後來又指控向心來台購買信義區豪宅涉嫌洗錢罪。

共諜案今年8月不起訴處分確定，洗錢案高院在9月6日駁回檢方上 訴，維持一審無罪判決，因檢方未上訴，高院12日撤銷境管處分，兩人共滯台1432天後終於在18日傍晚搭機返港。