因應即將到來的重陽節，新北市消費者保護官抽查年長者常吃的六項保健食品葡萄糖胺，今（19）日開記者會宣布結果。（柯毓庭攝）

新北市法制局因應即將到來的重陽節，由消費者保護官抽查年長者常吃的保健食品葡萄糖胺，今（19）日開記者會宣布檢測結果，經購買市售六件葡萄糖胺檢測，發現相關數據均符合安全性項目，且超過標示含量，讓消費者放心購買。

主任消保官王治宇說，葡萄糖胺是銀髮族常購買的保健食品，但各品牌價格差距大，加上衛生福利部並未規定市售葡萄糖胺需到多少才符合標準，消保官為此買來市面上六款葡萄糖胺送檢，調查其品質與功能是否如業者所宣傳，並查看其是否含有過量微生物、有過量添加物，以確保消費者權益。

消保官鍾佳儒說，經檢測，六項抽檢產品安全性項目都在容許範圍內，品質的部分有四件標示葡萄糖胺鹽酸鹽含量，經檢測數據有超過標示含量。

鍾佳儒說，沒有寫出含量的是「台鹽生技」、「天地合補」兩個品項，消保官也將檢測結果標示出來，讓消費者參考，其葡萄糖胺鹽酸鹽含量分別為4852.9mg／100ml與1668mg／100ml。

台灣大學食品科技博士汪曉琪說，葡萄糖胺是人體會自行生成的，但隨著年紀老化，製造的量會不滿足身體需求，銀髮族就會產生關節發炎、疼痛的狀況，代表出現身體關節磨損的警訊。

汪曉琪說，通常醫生會建議輕微的關節發炎吃葡萄糖胺，其中只有三種算是藥品，其他都是食品級，「保健保養就是不能宣稱療效」。

至於糖尿病患者是否適合服用葡萄糖胺作為保健食品？汪曉琪說，還是要看配方設計，看產品是否為了口感上增加糖分，會建議糖尿病人注意含糖分，「目前研究上沒有指出吃葡萄糖胺會增加糖分攝取量」。