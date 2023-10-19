2023高雄設計節將於11/1在駁二藝術特區登場，今年以「由小而大 from micro to macro」為主題，邀請高雄地區6所國小、超過150位學童參與，從9月開學以來，陸續到各個學校舉辦不同形式的設計工作坊，從中蒐集孩子們的觀點，在經由設計團隊將之轉化成展覽素材，成果繽紛有趣且意想不到，可以感受到從不同視角去看事物，就可以看見由小而大的設計新視野。

「BINGO設計觀察課」以60個生活常見的物品提示學童設計的無所不在，並引導學童思考、設（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市政府文化局長王文翠表示，今年高雄設計節回歸純粹的設計本質，有別於以往從設計師觀點切入，開展前便由設計師、攝影師走入校園，引導尚未受過設計訓練的國小學童從熟悉的日常生活出發，以孩童視角進行設計觀察，並發揮想像力成為小小設計師。也盼透過成果引領民眾發現設計無所不在，只要用心感受覺察，日常生活也可以是精采設計展。

「微距種子博物館」設計師周雨衛引導孩子們帶著好奇心與即可拍相機走進壽山採集山林樣貌。（圖片來源：高雄市文化局提供）

策展人許哲瑜及郭中元表示，設計過程最有趣的事，就是透過「觀察」來發現需求並做出改變，而觀察是孩子的天賦，他們總是能觀察到大人不曾注意的小細節。因此在展覽籌備過程走進國小與孩子們互動，借孩子的觀察力發現獨特的設計切入點，不僅回應展覽主題「由小而大」，也延伸設計教育從小開始、設計觀察從小地方開始、設計改變從小細節開始等意涵跟詮釋。

「聲音形狀美術課」由藝術家陳姝里、蔡佳曄及設計師方序中規劃，帶領孩童觀察生活中包羅萬象的聲音。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄設計節分別至勝利小學、福山小學、林園小學、龍山小學、壽山小學、義大中小學，共6所國小，規劃四種型式的工作坊，超過150位小學生共同參與。「BINGO設計觀察課」以60個生活常見物品提示學童設計無所不在，引導學童思考、設計生活物件。學童們在觀察實品後創造許多令人驚艷的設計，如安撫受傷心情的絢麗蝴蝶OK繃，也隱喻傷口復原後的美麗蛻變；可依傷口大小及形狀取下適合尺寸的豆腐方塊OK繃，是十分成熟且極有可能量產的設計。另外同學也提出可裝多種醬料的擠壓瓶、發熱衣架、水槍功能衣架等有趣設計。

「BINGO設計觀察課」以60個生活常見的物品提示學童設計的無所不在，並引導學童思考、設計生活物件。（圖片來源：高雄市文化局提供）

「微距種子博物館」由高雄在地設計師周雨衛、謝沛宸及內政部國家公園署國家自然公園管理處專業導覽員，引導孩子們帶著好奇心與即可拍相機走進壽山採集山林樣貌。山林間的光影變化、樹葉紋理及大小洞窟都是孩子眼中的珍貴風景，更有學童拍到青竹絲及疑似獼猴骨骸的稀有畫面，其中也夾雜一些手指擋住鏡頭或同學鬼臉等可愛照片，令人莞爾。最終孩童們將採集風景及心得繪製於白色相機機身上，每一台相機都是一則豐富有趣的山林體驗。

「微距種子博物館」設計師謝沛宸(左一)帶領孩童們將採集風景及心得繪製於白色的機身。（圖片來源：高雄市文化局提供）

「聲音形狀美術課」由藝術家陳姝里、蔡佳曄及設計師方序中規劃，帶領孩童用聽覺觀察生活中包羅萬象的聲音，想像如果這些聲音看得見，會是什麼樣的畫面？並將腦海中的畫面具體化拼貼於畫紙上，只見孩子們天馬行空地用幾何形狀譜曲，一幅幅繽紛畫作將於展場中轉換為聲音旋律呈現，邀請民眾一起來場視聽覺共振的感官饗宴。

「聲音形狀美術課」藝術家陳姝里引導學童運用幾何圖形拼出聲音的模樣。（圖片來源：高雄市文化局提供）

「學童肖像攝影計畫」邀請知名攝影師叮咚與孩子們互動，自己為自己拍攝肖像。孩⼦的成長過程中大多被家長或長輩拍攝，本次工作坊將攝影的主導權交給孩⼦，由他們決定⾃⼰的肖像要如何呈現。孩子們握著快門又是跳躍又是下腰，也有害羞躲在桌底或柱子後的，畫面忠實呈現孩子的各種性格面貌及無拘無束，作為高雄設計節有史以來最年輕參展者們，他們將用滿滿的創造能量參與展覽。

攝影師叮咚帶領小學生自己為自己拍攝肖像，孩子們飛踢跑跳樣樣都來（圖片來源：高雄市文化局提供）

許多的設計是圍繞在身邊，為生活帶來了便利，卻可能因習慣而被忽略，高雄設計節透過孩童的視角，深入淺出窺探平凡生活的魔鬼細節，從孩子微觀視角到宏觀視野，用想像力及創造力重新認識這些細微但重要的生活設計。展覽將於11月1日至12月3日於駁二藝術特區蓬萊區B3、B4倉庫登場，更多售票與相關展覽資訊，請上高雄設計節官網 2023kdf.com查詢。