2023高雄設計節將於11/1在駁二藝術特區登場，今年以「由小而大 from micro to macro」為主題，邀請高雄地區6所國小、超過150位學童參與，從9月開學以來，陸續到各個學校舉辦不同形式的設計工作坊，從中蒐集孩子們的觀點，在經由設計團隊將之轉化成展覽素材，成果繽紛有趣且意想不到，可以感受到從不同視角去看事物，就可以看見由小而大的設計新視野。
高雄市政府文化局長王文翠表示，今年高雄設計節回歸純粹的設計本質，有別於以往從設計師觀點切入，開展前便由設計師、攝影師走入校園，引導尚未受過設計訓練的國小學童從熟悉的日常生活出發，以孩童視角進行設計觀察，並發揮想像力成為小小設計師。也盼透過成果引領民眾發現設計無所不在，只要用心感受覺察，日常生活也可以是精采設計展。
策展人許哲瑜及郭中元表示，設計過程最有趣的事，就是透過「觀察」來發現需求並做出改變，而觀察是孩子的天賦，他們總是能觀察到大人不曾注意的小細節。因此在展覽籌備過程走進國小與孩子們互動，借孩子的觀察力發現獨特的設計切入點，不僅回應展覽主題「由小而大」，也延伸設計教育從小開始、設計觀察從小地方開始、設計改變從小細節開始等意涵跟詮釋。
高雄設計節分別至勝利小學、福山小學、林園小學、龍山小學、壽山小學、義大中小學，共6所國小，規劃四種型式的工作坊，超過150位小學生共同參與。「BINGO設計觀察課」以60個生活常見物品提示學童設計無所不在，引導學童思考、設計生活物件。學童們在觀察實品後創造許多令人驚艷的設計，如安撫受傷心情的絢麗蝴蝶OK繃，也隱喻傷口復原後的美麗蛻變；可依傷口大小及形狀取下適合尺寸的豆腐方塊OK繃，是十分成熟且極有可能量產的設計。另外同學也提出可裝多種醬料的擠壓瓶、發熱衣架、水槍功能衣架等有趣設計。
「微距種子博物館」由高雄在地設計師周雨衛、謝沛宸及內政部國家公園署國家自然公園管理處專業導覽員，引導孩子們帶著好奇心與即可拍相機走進壽山採集山林樣貌。山林間的光影變化、樹葉紋理及大小洞窟都是孩子眼中的珍貴風景，更有學童拍到青竹絲及疑似獼猴骨骸的稀有畫面，其中也夾雜一些手指擋住鏡頭或同學鬼臉等可愛照片，令人莞爾。最終孩童們將採集風景及心得繪製於白色相機機身上，每一台相機都是一則豐富有趣的山林體驗。
「聲音形狀美術課」由藝術家陳姝里、蔡佳曄及設計師方序中規劃，帶領孩童用聽覺觀察生活中包羅萬象的聲音，想像如果這些聲音看得見，會是什麼樣的畫面？並將腦海中的畫面具體化拼貼於畫紙上，只見孩子們天馬行空地用幾何形狀譜曲，一幅幅繽紛畫作將於展場中轉換為聲音旋律呈現，邀請民眾一起來場視聽覺共振的感官饗宴。
「學童肖像攝影計畫」邀請知名攝影師叮咚與孩子們互動，自己為自己拍攝肖像。孩⼦的成長過程中大多被家長或長輩拍攝，本次工作坊將攝影的主導權交給孩⼦，由他們決定⾃⼰的肖像要如何呈現。孩子們握著快門又是跳躍又是下腰，也有害羞躲在桌底或柱子後的，畫面忠實呈現孩子的各種性格面貌及無拘無束，作為高雄設計節有史以來最年輕參展者們，他們將用滿滿的創造能量參與展覽。
許多的設計是圍繞在身邊，為生活帶來了便利，卻可能因習慣而被忽略，高雄設計節透過孩童的視角，深入淺出窺探平凡生活的魔鬼細節，從孩子微觀視角到宏觀視野，用想像力及創造力重新認識這些細微但重要的生活設計。展覽將於11月1日至12月3日於駁二藝術特區蓬萊區B3、B4倉庫登場，更多售票與相關展覽資訊，請上高雄設計節官網 2023kdf.com查詢。
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