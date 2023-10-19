一名男網友分享，92歲的阿嬤突然過世，爸爸緊急聯絡兄姊來討論後事，怎料大伯一家人竟說「能否將遺體先冰1個月，等他們從日本玩回來再出殯？」因為大伯一家人早早規畫去日本旅遊1個月，沒想到出發前1天阿嬤突然過世，但他們不想臨時取消行程，因此便提出了如此奇葩的要求，讓親戚們全都傻眼，也引發網友熱議。

一名男網友在Dcard上分享，92歲的阿嬤某天晚上突然走了，做為家族老么的老爸發現以後，立刻連絡哥哥姊姊們回來處理後事，怎料大伯一家接到消息，竟然要求他們先把阿嬤冰在冰櫃1個月，等他們從日本玩回來再出殯，然後還說冰遺體的錢他們可以出，奇葩說法讓親戚們聽了都很傻眼。

男網友表示，大伯一家人早早就規畫好要去日本旅遊1個月，阿嬤卻在他們出發前一天過世，大伯母和孩子們都不想取消行程，因此不斷拗說「臨時不去會損失很多錢！」然後就要整個家族等他們玩回來，再處理阿嬤的後事。

男網友不滿地說，大伯和大伯母是長子和長媳，堂哥則是長孫，竟然為了出去玩而這樣不孝，讓他難以接受，也忍不住詢問「大家真的做得出來這樣的事情嗎？把長輩冰著一個月出國去玩？」

貼文引起網友討論，「別理他們，該怎麼做就怎麼做，其實很多人都這樣」、「有錢冰一個月，卻沒錢延後機票，真的是笑話」、「平常都沒關心過自己的阿嬤，至少最後一程要好好送她」、「直接問師傅最快，然後就讓長輩用最快速度出去，畢竟這種東西沒人敢討價還價」。另有網友則替大伯一家緩頰說「不是每個人都與原生家庭的長輩關係很好，至少阿嬤跟晚輩都是安詳無爭吵到善終。」