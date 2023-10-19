「藍白合」協商卡關，侯辦昨日重申藍白合有「折衷方案」，喊話民眾黨「要為合作找方法，不要為破局添柴火」。對此，柯辦發言人吳怡萱表示，從昨日的發言看來，國民黨好像不是折衷，而是討價還價，社會大眾無法短時間接受民主初選，仍呼籲要回歸放諸四海皆準的方式來做整合。

國民黨近期喊出3天內要二會，但今日就是第3天，外界質疑是否代表藍白合破局。吳怡萱說，柯辦持續釋出善意，也保持想要溝通的態度，更負責任提出民調方式A案和B案，這些是過去國民黨所使用過的民調方法，但侯友宜用買肉的方式形容，讓柯辦覺得很像是在菜市場討價還價。

吳怡萱說，國民黨主席朱立倫下令各黨部要開始啟動民主初選作業，「這讓人覺得球員、球迷都是你們的，連場地都是你們舉行的，這個對於我們來說都是球員兼裁判」，她說，民主初選有時效性、代表性不足的問題，選舉名冊建立至今也沒有實質方式，這讓社會大眾無法短時間接受，還是要回歸放諸四海皆準來做整合，希望國民黨考慮用民調。

至於柯競辦總幹事黃珊珊昨日貼文稱，僵持不下再見面是浪費時間，國民黨則認為黃是鷹派，希望換人來談。吳怡萱說，侯辦執行長金溥聰前幾天說，若只有二選一也談不下去，沒有下一步，後來侯辦又說這個是被誤解，黃一定代表競選總部，一定代表柯文哲，授與的權力是完全的，也想問金代表侯辦或藍營其他人，國民黨現在誰才有代表性。

不過，對於藍白合是否破局，吳怡萱仍強調「現階段尚未破局」，她說，民眾黨還是保持非常大的善意，不是說不想對話，柯辦支持在野整合和政黨輪替，希望透過媒體跟選民溝通，了解民眾黨作法，國民黨也要跟支持者對話，這都是說服過程。