職場生活眉角多，許多人會用「威脅離職」的方式去跟老闆談判，背後目的不乏是想要升遷或加薪，但人力資源專家曝光老闆的3種想法，直指這樣做往往適得其反，且就業市場的環境已經改變，威脅時反而失去籌碼，應該學會在沒有威脅的狀況下進行談判。

Business insider報導，微軟前人力資源副總裁Chris Williams表示，老闆通常會有驚訝、又是你及再見等三種想法，「如果是第一種驚訝，他們可能會想了解到底發生什麼事，為何會在不知情的狀況下惡化成如此，甚至批評你事前沒有進行良好的溝通。」

Chris Williams提到，第二種反應則突顯，你以前已經做出很多類似的舉動，且公司無法回應你的要求，長期下來，老闆對於你的威脅不會感到意外，「如果老闆選擇替你收拾行囊，不必感到太意外。」

Chris Williams強調，很多時候威脅要離職會被認為是在提辭呈，會開始出現關於你在到處找工作的傳言，直接答應你的要求讓你離開，是他們會做出的事情。

Chris Williams分析指出，或許過去幾年，公司會願意留住員工，但現在狀況已有所改變，威脅離職會失去你的籌碼，應該要以和平的分析進行溝通，拿出實際數據或表現，證明你符合你想要爭取的薪水或職位，讓情緒走在前面，會讓事情變得難以處理。

最後，Chris Williams表示，威脅離職會讓老闆感受不佳，出現被敲詐或勒索的想法，「我的職業生涯中看過很多人這樣做，但最後都宣告失敗，如果要繼續待在公司裡，就不要威脅老闆。」