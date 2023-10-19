現代表示，這項中古車銷售計畫取名為現代汽車認證，預估將在24日開始營業。專門的交易地點目前設有兩處，一個在首爾東南約301公里的梁山（Yangsan），另個則在首爾以南的龍仁（Yongin）。

現代汽車指出，在調查過車主的需求後，會再增設二手車買賣地點。據悉，這些已不是新車的現代汽車，將會被嚴格檢視272個零組件，Genesis則是要被嚴測287個地方。

現代認為，希望打造一個透明的中古車市場，並建立一個健康的生態圈。韓國的二手車市常常被民眾所詬病，因為交易不太透明，且品質沒保證。現代補充，會用新車出廠的態度，努力經營這些已被使用過的車輛。

去年元月時，現代汽車遞件申請要買賣中古車，經過這一年半多的時間，現代汽車已把相關軟硬體，以及作業流程鋪設完畢，像是採購、翻新、物流與銷售等。

現代汽車統計，2022年韓國二手車交易數量共有238萬輛左右。其中，現代與Genesis汽車占38%，約90萬輛。韓國民眾很高興，因為多了一個買賣車輛的管道，但既有當地中古車行則是有不同的心情。