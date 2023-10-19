桃園市龜山區1名男童在公園裡與家人走失而嚎啕大哭，警方獲報立即趕往現場關心，仔細詢問男童仍不斷哭泣無法回答自己的姓名住址，最後透過社區通報機制聯絡里長才順利找到男童的家人，讓他破涕為笑、平安回家。

龜山分局坪頂派出所昨天下午獲報在公園裡有一名2歲男童疑似與家人走失而不斷大哭，正值擔服備勤勤務的警員林慧君、賴欣莉立刻趕到現場關心男童，無奈男童仍止不住哭泣，於是先將其帶返派出所並提供飲料安撫男童情緒，見男童始終無法表達自己的姓名及住址。

林慧君一邊安慰男童，一邊陪他散步到公園讓男童回憶最後遊玩的地點，賴欣莉同時透過社區通報機制聯絡里長，終於在大湖里里長蔡招治的協助下順利找到男童的爺爺，男童見到爺爺馬上破涕為笑奔向爺爺的懷抱，原來爺孫倆到公園遊玩時，男童因太興奮而跑出爺爺的視線範圍，讓爺爺心急如焚地四處奔走卻遍尋不著，幸虧有暖心的警方及里長的協助才能讓孫子平安回家。

龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻呼籲民眾，平時應教育孩童如遇走失可前往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也鼓勵透過這種「社區警政」模式來掌握社區動態，打造嚴密的婦幼安全網，建立警民互助合作進而強化治安，共創安全美好的生活環境。