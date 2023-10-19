「藍白合」協商卡關，侯辦發言人黃子哲昨稱，民眾黨若完全排除侯辦提案、沒有任何折衷方案，必須為藍白合破局負起責任。柯辦發言人吳怡萱今回應，藍白合好像變藍白拖，破局責任社會自有公評，國民黨提出開放式初選好像是要贏過柯文哲，不是要贏過賴清德，這個由社會公評。

對於藍白合是否在互相推託，吳怡萱說，民眾黨還是釋出善意，沒有要甩鍋給對方的問題，今天是做整合，不是要拚個你死我活，還是要回到一個點，在野整合要推出最強聯隊，如何成功政黨輪替還是要有共識。

至於目前是否敲定與藍營下次見面時間，還是要等對方回覆，吳怡萱表示，柯辦既然有提出A案、B案，A案、B案可以做細節討論，侯辦執行長金溥聰有提出相關論文，但不管是信度或效度，柯辦的民調參考樣本絕對是可受公評，應進到民調怎麼做，來做討論。

外界認為，藍白合再拖下去，將造成民主初選不可行，轉而變成對民眾黨方案較可行，好奇是否有定相關時間點。吳怡萱說，當天會議內容很明確提出，柯辦希望10月底前談出結果，也希望儘速有結果。

吳怡萱表示，該問題有兩層面，第一、柯辦時間點剩2周，侯辦提出11月5至10日也不過1個月，民主初選不該倉促執行，若是半年內提出還有機會，但現在不會因為折衷方案提出，民主初選不能執行的問題點就憑空消失。

至於柯文哲昨日稱不排出與侯見面談，吳怡萱強調，還是以幕僚溝通為優先，柯當然不排斥見面，見面當然有可能，只是幕僚作業還是要先啟動。