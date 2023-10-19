舊金山警察局今天聯合美國特勤局說明APEC領袖峰會維安工作，會場、碼頭和美國總統拜登出入的諾布山區將受嚴格管制，執法人員數量和管制區域範圍都會比拜登訪問舊金山時更嚴；但警察不會掃蕩遊民，也會尊重抗議者權利。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會再過不到一個月就要登場，主辦城市舊金山維安工作備受各界關注。舊金山警察局今天首度偕同美國特勤局、加州公路警察等各層級機關，共同召開APEC安全措施記者會。

負責整體維安工作協調的美國特勤局特別探員布朗（Jeremy Brown）表示，11月15日至18日為領袖峰會期，被指定為「國家特別安全活動」，21個經濟體成員領袖和代表團的安全是首要任務，「對安全有絕對信心」。

「國家特別安全活動」暗示恐怖攻擊和重大內亂的可能性。

媒體詢問將有哪些特別措施確保安全，布朗指出，聯邦到地方政府都投入資源來運作，執法人員數量和管制區域範圍都會比拜登（Joe Biden）訪問舊金山時更加嚴格，「強度最少提高21倍」。

舊金山警察局長史考特（William Scott）指出，峰會期間預估有2萬人來到舊金山，「警方不容忍任何暴力行為」。舊金山過往已有舉辦大型活動的相關維安經驗，「城市已經準備好迎接這個時刻」。

根據統計，舊金山去年遊民數量逼近8000人，成為一大挑戰。媒體關切是否會進行掃蕩，史考特指出，目前沒有計畫，但將協助安置。至於抗議活動，他說，舊金山尊重民眾權利，但不許有人以抗議之名行犯罪之實。

史考特說，21個經濟體成員來自不同地區，民眾務必尊重各國文化，讓各國代表團有賓至如歸的感受，讓舊金山成為真正的國際級都市。

為迎戰APEC峰會的維安，舊金山屆時將關閉鄰近會場的2處地鐵站，主辦場地「摩斯康尼中心」（Moscone Center）周圍4個街區將封路。管制區內，僅有政府車輛能夠通行，當地居民或商家通行也需檢查包包。

其他管制區域還包括舊金山碼頭四周（Waterfront）和高級區段諾布山（Nob Hill）。據舊金山媒體報導，拜登將入住諾布山飯店。

舊金山交通局長圖姆林（Jeffrey Tumlin）表示，由於部分地鐵站關閉，將增開唐人街和聯合廣場間的車班。

根據官方規劃，亞太經濟合作會議經濟領袖週是11月11日到17日，其中14和15日為APEC部長級會議，16和17日為經濟領袖晚宴和會議。今年主題是「為各方打造堅韌而永續的未來」。