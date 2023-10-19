2輛機車日前誤闖國道，當場急著逆向迴轉，回頭下交流道，畫面被用路人行車記錄器拍下po上臉書社群，不少網友驚呼好危險！國道警方表示，目前未接獲民眾檢舉，將積極調閱相關監視影像，查證後會通知機車車主到案說明及舉發違規，也提醒機車騎士如不小心誤上國道，應立即停靠路肩勿再行駛。

警方指出，經檢視網傳影片內容，該起事件發生在15日上午7點27分，影片顯示有2輛機車於國道1號永康交流道南向入口匝道迴轉下交流道，但車牌無法確定，目前也尚未接獲民眾檢舉，如接獲民眾檢舉將依規定舉發。警方也已積極調閱ETC門架、CCTV及相關監視影像，查證後，將通知該機車車主到案說明及舉發違規。

近來頻傳機車誤闖國道，國道四隊分析，多為機車騎士跟著導航指示，而不小心騎上國道，之前也曾因此出動拖吊車幫忙把機車騎士載離國道。

警方呼籲，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰，警方提醒若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位協助，確保自身及其他車輛安全，千萬別逆向迴轉，以免危及人身安全，也會觸法挨罰。