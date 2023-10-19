第十屆《H.O.T.原創音樂大賽》將於10月21日在台北西門町WESTAR進行總決賽。年初一度因經費籌備困難宣布停辦，消息一出，馬上獲得長期致力於公益的曼秀雷敦贊助後，讓這培育出眾多知名樂團歌手的音樂賽事雖然遲到但還是順利舉行。

入圍總決賽大專組:老哥級別。(戴志揚翻攝)

來自台灣各地對於音樂創作滿懷抱負的高中、大專生、以及在職的斜槓青年們，經歷激烈的初選、複賽後奪下決賽的門票，帶來比既往更加精采並兼具實力的演出。讓擔任評審長的艾怡良以及評審團主席陳子鴻都忍不住讚嘆，各隊伍若能再多經歷更多演出實戰磨練，必定能為台灣的音樂娛樂產業帶來更令人激賞的發展。

入圍總決賽高校組:台東女中小莫。(戴志揚翻攝)

曾奪下金曲將最佳女歌手及最佳作曲人的艾怡良，也是選秀比賽出身。無論是表演方式或創作都具備獨特個人風格。評審過程中，艾怡良相當讚賞無論是各種曲風的樂團，都能把握好表演精隨。而常將自身經歷寫進歌裡的她，也十分喜歡參賽者利用各自的生活碎片化成創作的養分，讚許每位創作人都十分符合此次比賽主題:「創作出最真實的自己，你的不一樣最令人感動。」她也表示，希望未來能有機會與這些優秀的音樂新秀合作。

客座評審，前樂團「唐貓SUGARCAT」(原Space Cake)主唱之一的阿蘭AC。(戴志揚翻攝)

客座評審溫室雜草劉偉頡。(戴志揚翻攝)

第十屆H.O.T原創音樂大賽評審長艾怡良。(戴志揚翻攝)

第十屆H.O.T原創音樂大賽評審團主席陳子鴻。(戴志揚翻攝)

而擔任「1500聲量音創學院」台北院區校長的陳子鴻，為此次比賽的評審團主席。擁有極為豐富的製作與創作經驗的他也實際點出，各團體能在表現自我特色之外，得積極考慮當前音樂生態主流，才能創作出更多雅俗共賞的好作品。

特別的是，此次總決賽也邀請到參賽者的學長們擔任「H.O.T.之星客座評審」，由曾獲得2014年H.O.T 校際原創音樂大賽大專組冠軍，並入圍第31屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的前樂團「唐貓SUGARCAT」(原Space Cake)主唱之一的阿蘭AC，以及2019 年獲得大專組亞軍的溫室雜草 Easy Weeds 主唱同時也是吉他手阿J。兩人現在分別以個人及樂團形式於歌壇持續發展，以“過來人“的經驗提點學弟妹，分享真正進入演藝圈後將面臨的現實考驗。

本屆賽事由「台灣青年夢想聯盟協會」與「1500聲量音創學院」共同主辦。 獲獎隊伍，有機會能獲得由「1500聲量音創學院」所提供的專業課程，也可望與艾怡良有進一步的合作。