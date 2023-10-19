高市議員黃捷今（19）日質詢時踢爆，高雄市特殊教育學生鑑定及就學輔導委員會（鑑輔會）今年鑑定時程大亂，讓家長措手不及，還犯了低級錯誤，將699名特教生個資外洩出去。教育局長謝文斌回應「因為承辦人是新的」，讓黃捷聽了無奈長嘆一口氣。

黃捷指出，最近收到特教老師陳情，直呼今年鑑定到底怎麼了？不只時程大亂，還犯了低級錯誤，把特教生個資洩漏出去，她看了之後也很傻眼，這不是基本要做到的保護嗎？不是1、2個特教生，而是總共699位特教生個資全部透過公文被外洩出去。

黃捷提到，特教師無奈陳情，過去國中小特教生鑑定安置次數1學年有3次，分別為8、10、12月，有部分家長按照往例，已經跟醫院排定11至12月，因為過往梯次就是這樣，未料今年9月收到教育局公文，附件為「應送件未送件之學生名單」。

黃捷表示，家長看到後很緊張，想說怎麼變成「應送件未送件之學生名單」，公文還提到，第一次應送件若未如期送件，將直接撤銷特教生資格，怎麼好像威脅，要撤銷特教生資格，但經過老師確認，這名單其實過去應於第二、第三次提報學生的名單才對，為何公文會這樣寫，公文文字跟過去往例不符？

黃捷更直批，最扯的是，家長還收到「應送件未送件之學生名單」附件，涵蓋全市特教生，有699名特教生個資完全沒有遮蔽，包括姓名、學校、班級、障礙類別，全都寫在上頭。

對此，謝文斌表示，對於特教生都要付出更多心力照顧，關於鑑輔個資外洩部分，會深自檢討，「因為承辦人是新的」，會檢討相關責任。黃捷聽聞後忍不住長嘆一口氣。

至於特教生鑑定時程大亂，謝文斌則說明，時程是有好幾次送件時間，但坦言公文「敘述上要更友善，怎麼可能說沒有提供就取消特教生合法資格」，會要求主管單位檢討。