重陽節將至，為鼓勵桃園市的長者多運動活絡筋骨，桃園市今天舉行長青趣味運動會共吸引1600名長者響應，另也推出敬老愛心卡運動加值回饋啟動儀式，宣布23日起擴大公益免費使用時段，且明年1月起如若長者每月到運動中心達12次以上，更可索取100元使用折價券。

張善政表示，舉辦長青趣味運動會是希望讓長者舒活筋骨，為鼓勵長輩們多運動，這次推出敬老愛心卡加值回饋福利政策，只要設籍桃園市65歲以上的長者，持敬老愛心卡可至國民運動中心原本僅享有公益免費使用時段及折抵費用，23日起將擴大使用時段，增加不分時段即可免費使用館內游泳池及體適能中心的福利。

張善政還說，不僅如此，另外明年元月起，長者每月至場館運動達12次以上，即可向該場館領取100元使用折價券，可以用來折抵場館內其他設施或課程費用，可使用的運動場館也持續增加中，包括八德3號、新屋高中、大溪國小及楊梅國中等運動中心，鼓勵長輩們多加使用，去運動越多次回饋越多，身體也會越健康。

體育局長許彥輝說明，敬老愛心卡加值回饋福利政策將分為2個階段執行，第1階段凡持有敬老愛心卡的長者，自10月23日上午9時起，享有市立游泳池、市府體育局所轄各國民運動中心游泳池及健身房不分時段免費使用的優惠。第2階段為除了上述免費措施以外，明年1月1日起，民眾可於進場時累積運動點數，每月累積達12次以上者，可向該場館領取100元折價券。

此外，市府還持續透過「桃園運動卡計畫」，提供65歲以上高齡者及55歲以上原住民高齡者至特約運動場館入場門票全額減免的優惠，並結合教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫」資源，透過里鄰集會所、國民運動中心等通路，舉辦運動課程及健康講座，並配合課程辦理銀髮族體適能檢測，同時藉由補助民間團體舉辦健走、槌球、舞蹈等適合長青族群的多元體育活動，鼓勵長者多參與運動。