《開創者》演員群江宏恩（左起）、王宣、安心亞、温昇豪、孫燦一起上《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

《飢餓遊戲》主持群孫協志（左起)、許孟哲、峮峮、蔡黃汝、王仁甫挑戰體力極限。（中視提供）

中視新八點檔《開創者》演員群温昇豪、安心亞、江宏恩、孫綻、王宣為戲登《飢餓遊戲》宣傳，製作單位量身打造主題，讓演員群組成與劇中同名的「勤信保全」，來踢館主持群組成的「飢餓保全」。

安心亞拋開女神形象，在遊戲中頻頻鬼吼鬼叫，崩潰喊「腳好酸」，讓孫協志覺得她比較像在玩「惡靈古堡」，連王仁甫也嚇傻，以為她用玩鬼屋心態在闖關。孫協志好奇問温昇豪，安心亞拍戲時也會大呼小叫嗎？温昇豪透露：「忘詞的時候會。」

安心亞不只一關遊戲玩得瘋狂又失控，另一個是藝人腿綁計數器，要比快跟次數，王仁甫故意踩安心亞的鞋子干擾她，不料反被安心亞踹了好多腳回擊，這令王仁甫感到畏懼：「她在瘋的時候不能靠近她，好像玩格鬥。」

還有一關製作單位沒說明遊戲規則，讓藝人一頭霧水，温昇豪假裝知道規則逗弄安心亞，當安心亞知道被耍後，大力怒打温昇豪，讓温昇豪痛到大喊「肖查某」。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播。