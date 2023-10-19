台東某高職疑傳校園霸凌事件，有網友以「校園黑幫」為題貼出霸凌影片，2名男學生昨天在校外大打出手，其中1男上前圍堵叫囂，另1人則不斷往後退，眾人在旁圍觀。警方表示，目前已掌握並通知4名涉案少年及法定代理人到案說明，初步了解是因為雙方互看不順眼引發互毆，強調無幫派及不良組合涉入。

台東縣警察局台東分局表示台東民航路689巷10月18日下午5時發生少年鬥毆案件，台東警分局受理報案後，已掌握並通知涉案少年4人及法定代理人到案說明，全案依刑法妨害秩序、傷害、兒童及少年福利與權益保障法報請少年法庭審理。

台東分局表示，涉案少年均為同校學生，初步查證互看不順眼引發互毆，並無幫派及不良組合涉入，台東分局將與校方合作，共同約制少年暴力行為。

校方回應，本校確認中，因學生身份確認非屬校務公開資訊及涉及個資等，是否為本校學生皆暫不予以回應，如有將依教育部相關規定、校安事件處理程序辦理，謝謝關心。

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