宜特股價7月中觸及135元新高後震盪拉回，18日下探81.4元的近5月低點，3個月修正幅度達近4成。今（19）日開低後在買盤敲進下止跌，翻紅走揚3.09％至86.7元，似有利空出盡態勢。三大法人昨日反手買超349張，本周迄今合計仍小幅賣超93張。

宜特第三季自結合併營收9.33億元，季減4.1％、年減4.31％，為近5季低、仍創同期次高。營業利益0.47億元，季減達54.54％、年減達63.45％，為近3季低。歸屬母公司稅後淨利0.91億元，雖季減39.49％、年減32.97％，為近5季低點，每股盈餘1.22元。

不過，累計宜特前三季自結合併營收28.87億元、年增4.58％，續創同期新高。雖然營業利益2.56億元、年減11.26％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利3.4億元、年增達10％，續創同期新高，每股盈餘4.55元、為僅次於2015年的同期次高。

宜特表示，第三季營運表現降溫，主因來自國際大廠相關的人工智慧（AI）長天期委案訂單，由於所需驗證分析時程較長，尚未完工認列營收，加上客戶去化庫存進度較預期緩慢，訂單需求遞延同步影響子公司營運表現所致。

觀察宜特「雙率」表現，第三季毛利率24.03％、營益率5.08％，明顯遜於第二季28.41％、10.72％及去年同期31.1％、13.31％，營運旺季不旺。使前三季毛利率27.02％、營益率8.87％，遜於去年同期28.34％、10.46％。

展望後市，投顧法人認為宜特的接單及本業營運仍維持穩健，惟子公司的客戶庫存去化進度仍是觀察重點，將左右整體營運成長動能。不過，宜特對人工智慧（AI）、車用及伺服器領域維持正向看待，對明年營運展望樂觀。

投顧法人預估宜特今年營收小增2％、獲利成長近8％，可望續創新高，每股盈餘估約5.85元，並看好明年營收續增5％、獲利躍增近21％，每股盈餘上看7元。不過，由於先前已達目標價，且第三季營運表現不如預期，仍維持「中立」評等。宜特不評論法人預估數據。