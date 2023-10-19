美國媒體報導，馬紹爾群島共和國與美國已簽署安全協議，加強美國在西太平洋的影響力，有權拒絕中國和其他國家進入馬紹爾群島的領海。

根據「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），美國會為馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉提供經濟和安全援助。帛琉和密克羅尼西亞5月已與美國續簽，不過美國和馬紹爾群島一直就是否續簽這項在9月底到期的協定進行協商，後來在本月16日簽署新約。

美國之音（VOA）報導，根據協議，美國將在未來20年間向馬紹爾群島提供23億美元經濟援助，以換取華府拒絕其他國家進入馬紹爾群島周邊210萬平方公里範圍的能力。

再加上美國在太平洋的屬地關島（Guam）和北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的領海和領空，美國軍方在中國試圖擴大在當地影響力時，將可控制西太平洋的大片地區。

美國內政部主責島嶼事務助卿康托（Carmen Cantor）在夏威夷檀香山不對媒體開放的簽署儀式演講稿中說：「這是對我們共同的太平洋未來的重要投資。」

她說：「加強我們與馬紹爾群島的特殊關係是我們努力的重要部分，我們期待未來共同採取更多行動。」

馬紹爾群島共和國外交與貿易部長亞定（Jack Ading）在聲明中說：「這項協議將加強雙邊關係，解決懸而未決的問題以及持續的相互義務。」

路透社報導，美國負責協商的特使尹汝尚（Joseph Yun）說，他和亞定在檀香山簽署協議，馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）也出席儀式。

他說：「全都簽了。這是我們一直在做的3份協約中的最後一份。另外兩份已完成。」

他說，下一步是將所有3份COFA協議送交美國國會批准，並說「我希望這些全都能夠盡快頒布」。