國泰台灣5G+ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，美國對中國新一波的晶片禁令即將啟動，美商務部17日宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，市場傳言，禁令可能涵蓋輝達專門替中國市場設計的A800和H800晶片銷售，受到相關消息衝擊，輝達股價17日盤中一度下殺7%，後收斂至4.68%。對此輝達回應，鑒於全球對輝達產品的需求，預計短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響。

蘇鼎宇說明，這將牽動台廠供應鏈業務發展，但台灣AI伺服器供應鏈9月營收表現亮眼，廣達(2382)在輝達H100 GPU助攻下，創今年單月次高記錄；英業達(2356)、緯創(3231)樂觀看待第四季出貨表現，2024年訂單能見度亦佳。雖然短期籌碼凌亂，但AI仍為長線投資趨勢，蘇鼎宇建議，可透過具風險分散效果的相關ETF布局，降低單壓科技個股的高波動風險。

展望後市，蘇鼎宇表示，從出口數據來看，台灣產業強項—關鍵零組件及半導體，出口金額更早已先行反彈增加，相關出口細項9月份合計約254億美元，年增率為正。觀察過往，在電子、半導體相關出口金額年增率歷經數個月的負成長，轉變為正成長時，表示產業已隨經濟逐漸落底反彈轉好，產業已走向有基之彈，未來上漲機率大，1~2年平均漲幅達逾2~6成，建議投資人可採用定期定額的方式長線布局科技ETF，或趁回檔加碼，掌握這波投資機會。