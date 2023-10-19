歐洲央行說，從11月1日開始，數位歐元計畫將進入兩年期的「準備階段」。在該期間內，歐洲央行將敲定規則，選擇私人部門的合作夥伴，並進行一些「試驗和實驗」。

ECB並表示，兩年後，管委會將決定是否要進入下一階段，為未來數位歐元的發行和推出，進行鋪路準備。

儘管周三的決定為歐洲央行多年期計畫的一小步，但有可能讓歐洲央行走在其它G7富裕國家的前面，為他們先描繪出未來藍圖。

其它一些加勒比國家和奈及利亞已經推出了數位貨幣，中國和瑞典等國家也已經推出了先導計畫。然而聯準會、英國央行、加拿大央行對類似計畫則採取較為謹慎態度。

數位歐元將像其它的線上錢包或銀行帳戶一樣，能夠用於大多數的支付用途。但是也有人對該計畫持批評態度，例如銀行家和監管單位，他們擔心該計畫將讓銀行存款流失；歐盟的監管單位和部分消費者團體也持批評態度。

一個很重要的抱怨是，在金融危機時刻，數位貨幣可能造成商業銀行的加速擠兌；同時之間，它對於現有的銀行帳戶沒有提供任何的改善。

為緩解商業銀行遭「掏空」的擔憂，歐洲央行表示，對於個人擁有數位歐元將設定金額上限，上限可能約在3000歐元。該行還指出，數位歐元將對以美國信用卡公司為主的支付市場，提出另一種選擇和競爭。

就像實體現金一樣，使用者將可以在現場以數位歐元進行小額的線下支付。同時歐洲央行也表示，將不會儲存個別的交易資料。

數位歐元將由歐洲央行、商業銀行、電子錢包供應商等共同發行。該服務將只對住在歐元區的居民，以及海外的公民提供，以緩解實體貨幣大規模採用的一些問題。