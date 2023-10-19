【全程字幕】記者直酸「要問你問題滿辛苦的」 賴清德尷尬回「一句」 @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德今公布淨零轉型永續台灣能源政策；被媒體問到，柯文哲曾提到最氣的一件事就是「就是你（當行政院長時），拜託他，支持深澳燃煤電廠」；賴清德說，「我什麼時後登門拜訪？提出時間、地點請講清楚？」不料賴清德記者會結束後大合照，等不及拍完他突然轉身哲台上，意外延伸「板凳事件」；他說，「柯主席對我批評還有一件事」；「我哪裡需要做板凳坐三分之一？」「我不是李登輝，他也不是蔣經國」。

賴清德今記者會後進入媒體提問時間，有媒體發問，「副總統，現在問你問題都蠻辛苦，因為都只限制跟政策相關」；賴清德用著台語說，「哩主你問抹要緊（你儘管問不要緊）。」

隨後賴被問到，柯文哲曾提到他最氣民進黨的幾件事情之一，包括他數次提到2018年地方大選，當時的行政院長，就是你，拜託他支持深澳燃煤電廠、因為台灣缺電。結果沒幾天，深澳電廠可以不蓋，台灣就突然不缺電了。「副總統，你到底有沒有跟柯文哲提過請他支持深澳電廠及台灣缺電等話，這段過程到底誰說謊？」

賴清德說，他也看到公開資訊，「柯文哲有針對這段說我登門拜訪」，談深澳電廠的事，不妨問柯主席，「我什麼時後登門拜訪？提出時間、地點請講清楚？」第二點就是，他（賴）曾提到北部用電的困難，深澳電廠是超超臨界的機組，其實它對空氣的影響，是接近天然氣，後來之所以停建，他當行政院長到立院備詢，他的回答是，因為民眾嚴重感到空氣污染，「如果經濟部能夠有辦法調節北部電力的運用，我行政院尊重，這大概是可供查詢的公開資訊」。

結果記者會結束後，攝影記者補拍大合照，或許太氣了，不料賴清德一拍完大合照，隨即轉身又回到主席台，打開麥克風說，他再繼續回應剛剛記者柯文哲問題。原本控場主持人提醒，主席有下一個行程。賴清德則說，「不是，因為記者問到柯主席的事情」。

賴清德主動提起，「柯主席對我批評還有一件事」，「他剛當選台北市長之初，到台南跟我一起吃飯，說我板凳坐三分之一，非常拘謹，我跟大家還原當時的情況是什麼？」

他說，因為當時柯文哲新任市長去台南找總統府資政葉菊蘭，請葉菊蘭幫忙找副市長，因為葉住在台南，想說新任的台北市長，而且是我們大家共同支持當選的柯市長來到台南，希望連任的台南市長賴清德，能夠一起出席葉菊蘭家中這場聚會，表示對柯市長的歡迎，這種狀況下，「我哪裡需要做板凳坐三分之一？」

賴清德說，他跑行程，參加喜宴，公開行程當然是穿西裝打領帶，他是中途參加，「我跟他（柯）主要談的內容是，柯市長問我，醫師執照怎麼辦？我是怎麼樣解決醫生執照的的問題？特別是專科醫師執照的問題，我們大家都是醫界，談這些事情」。

賴清德說，「可是柯文哲主席這個議題不知道談了幾年，每次都在電視節目採訪時，說到我很拘謹，板凳坐三分之一的人」，在歷史上就是前總統李登輝，面前是蔣經國前總統，「我不是李登輝前總統，現在是民主時代，柯文哲主席不是蔣經國，他也不必以蔣經國自居」，

話一說完，賴清德又回到深澳電廠登門事件說強調，「我未曾登門拜訪過柯文哲市長，我的確在某個場合跟他談過能源問題，當時他也沒有答應我，他只是聽而已」，這是整個過程，「說我登門拜訪，請他頒布這個事情，後來改說缺電，這個跟後來整個過程，都有相當大出入」。「我今天特別利用記者在問的時候還原這段歷史給大家知道」。

本來主持人已經出來要結束記者會了，賴清德又忍不住說，「倒是柯文哲前主席要參選市長之出，來台南市拜訪過我，我也是以禮相待，親自撥空接見他。我還特別跟他分享，如果他要參選市長，他要有極大的決心。因為我們兩個都是醫生，當我們當醫師的時候在醫院內，碰到的每個人，病人也好、或家屬也好，都會感謝我們醫師的幫忙。但是我們一旦走出醫院，走入社會，民主時代，人民是國家的主人，那個關係是完全不一樣。而且你可能都會綁在外面，當醫師是綁在醫院；當從政時候是綁在外面。我還特別跟他分享這一段。如果他決定要參選，我們一定全力支持他」。

賴清德還說，「這個是這個樣子，我們醫師的訓練是是私下談話 是不對外講的，但是柯文哲主席，我跟他僅僅見面了兩次罷，他都公開轉述，而且轉述內容不盡事實。我跟大家分享，曾經登門拜訪是他來拜訪我」。